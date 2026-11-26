Софийският градски съд постанови тримата обвиняеми по случая с 15-годишно момиче да останат с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

След разглеждане на събраните до момента доказателства магистратите са приели, че е налице обосновано предположение обвиняемите да са извършили блудствени действия с непълнолетното момиче, след като то е било поставено в безпомощно състояние.

В мотивите си съдът е обърнал специално внимание на поведението на обвиняемите след извършване на деянието. Според магистратите те са демонстрирали липса на състрадание и човечност към пострадалата.

Съдебният състав е посочил, че след като веднъж са унизили достойнството на момичето, впоследствие са задълбочили нанесената вреда чрез разпространяване на видеоклипове в интернет, което е отчетено като допълнително утежняващо обстоятелство.

По време на заседанието е станало ясно и че един от задържаните вече е бил с наложена мярка за настаняване в интернат по друг случай. Решението обаче все още не е влязло в законна сила.

След съдебното произнасяне тримата обвиняеми ще бъдат настанени в отделението за непълнолетни към следствения арест на булевард „Г. М. Димитров“ в София.

Определението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде оспорено по предвидения от закона ред пред по-горна съдебна инстанция.