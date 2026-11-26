С официална церемония в Гоце Делчев беше открита новоизградената пристройка към Дома за стари хора, с което значително се подобряват условията за живот, грижа и ежедневен комфорт на потребителите на социалната услуга.

Събитието съвпадна с отбелязването на 15 години от създаването на Дома за стари хора и се превърна в повод за равносметка за развитието на една от най-важните социални услуги в общината.

На официалната церемония присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, заместник-кметовете Валери Сарандев, Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общинския съвет Иван Геров, представители на институции, бивши и настоящи служители на социалното заведение, дарители и гости.

Неврокопският митрополит Серафим отслужи водосвет за здраве и благополучие, след което заместник-министър Надя Клисурска, кметът Владимир Москов и директорът на Дома за стари хора Димитрия Чилева прерязаха лентата на новата придобивка.

В обръщението си към присъстващите кметът Владимир Москов изрази удовлетворение от успешното приключване на проекта и го определи като поредна важна стъпка в развитието на социалната политика на общината.

„Тази хубава придобивка е резултат от общите усилия на много хора. Искам да благодаря на колегите от общинската администрация, на служителите от строителния отдел и отдела по проекти, както и на изпълнителя за положените усилия и преодоляването на трудностите по време на строителството“, заяви кметът.

Той отправи специални благодарности и към дарителите, които през годините подкрепят социалните дейности в общината и допринасят за подобряването на условията за потребителите на различни социални услуги.

По думите на Владимир Москов, община Гоце Делчев е сред местните власти в страната с една от най-добре развитите системи от социални услуги, като почти няма услуга, която да не е разкрита на територията на общината.

Кметът подчерта, че общинското ръководство ще продължи да работи за разширяването и усъвършенстването на социалната мрежа и изрази надежда при осигуряване на необходимото финансиране да бъде реализиран и вторият етап от проекта, който ще увеличи капацитета на Дома с още 10 места.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска поздрави екипа и потребителите на социалната услуга, като подчерта, че зад 15-годишната история на Дома стоят много усилия, професионализъм и уважение към възрастните хора.

Тя посочи, че чрез Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на труда и социалната политика е осигурило възможност за модернизиране на всички домове за стари хора в България и за разширяване на социалните услуги в страната.

„Когато говорим за домове и социални услуги, не трябва да се фокусираме единствено върху инфраструктурата. Най-важна е грижата, която персоналът полага всеки ден. Това са нашите баби и дядовци – хората, които са се грижили за нас и са градили нашето общество. Ние трябва да им отдадем заслуженото внимание“, подчерта Надя Клисурска.

Тя благодари на служителите за тяхната всеотдайност и човешко отношение към възрастните хора и изрази увереност, че обновените пространства ще създадат още по-близка до семейната среда атмосфера за потребителите.

Заместник-министърът увери ръководството на общината, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да подкрепя подобни социални проекти и изрази надежда при бъдещо финансиране да бъде осъществено и допълнителното разширяване на Дома.

Директорът на социалното заведение Димитрия Чилева благодари за подкрепата от страна на местната власт и отбеляза, че през изминалите 15 години в Дома е създадена атмосфера на доверие, спокойствие и принадлежност.

Тя подчерта, че потребителите и служителите се чувстват като едно голямо семейство и връчи благодарствени адреси на хората и организациите, допринесли за създаването, развитието и утвърждаването на социалната услуга.

Проектът „Преустройство и пристройка на сграда с идентификатор 17395.501.3218.1 – Дом за стари хора гр. Гоце Делчев“ е реализиран на обща стойност 1 286 157,96 евро или 2 515 506,34 лева.

От общата стойност 1 071 798,29 евро са осигурени от Европейския съюз, а останалите средства са национално съфинансиране.

Финансирането е предоставено по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

В рамките на първия етап е извършено преустройство на съществуващата двуетажна сграда със застроена площ от 290,83 кв. м и е изградена нова едноетажна пристройка.

След реализирането на дейностите Домът разполага с условия за настаняване и обслужване на 24 потребители, като в следващ етап е предвидено увеличение на капацитета с още 10 места.

По проекта са изпълнени редица строително-монтажни дейности, включително изграждане на подпорни стени и новата пристройка, подмяна и изграждане на електрически, ВиК, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди, благоустрояване на дворното пространство и подобряване на достъпността за хора с увреждания.

Съществена част от инвестицията е насочена и към цялостното обновяване на оборудването и обзавеждането.