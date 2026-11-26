Движението на влаковете в железопътния участък Перник разпределителна – Разменна беше преустановено от 13:46 часа заради възникнал инцидент с товарна композиция.

Причината за спирането на движението е дерайлирането на последните три вагона от празен товарен влак, преминавал по трасето.

По първоначална информация при произшествието няма пострадали хора.

На място са изпратени аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, които извършват дейности по разчистване на железния път и възстановяване на нормалното движение.

До приключване на аварийно-възстановителните работи и пълното освобождаване на трасето ще бъдат въведени временни ограничения в железопътния транспорт.

В резултат на инцидента крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София през Волуяк се отменят в участъка Разменна – Перник – Разменна до възстановяване на движението.