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Най-скъпата грешка при оборудването на нов обект рядко е цената на един уред. По-често това е уред, който не може да работи на тока в помещението, уред, който се оказва малък още през първия сезон, или поръчкова машина, която пристига седмици след откриването. Ето как да подредите бюджета така, че тези три неща да не ви изненадат.

Първо захранването, после списъкът

Преди да изберете който и да е уред, проверете какъв ток има в обекта. Монофазните уреди работят на 230 V и се включват в обикновен контакт. Когато в характеристиките пише 400 V, уредът е трифазен.

Тази проверка определя половината списък. Конвектоматите над 6 тави са само трифазни. Голяма тръбна скара с 4 зони също съществува само в трифазен вариант. Мощна готварска печка в монофазен вариант трудно се намира. Ако обектът има само монофазен ток, изборът се свива до по-малките модели — и е по-добре да знаете това, преди да планирате менюто.

Трифазните уреди обикновено идват само с кабел, без щепсел. Свързването е работа на електротехник и трябва да влезе в сметката.

Топлата кухня: уредът се избира по менюто

Конвектоматът, конвекторната фурна и пекарната изглеждат сходно, но вършат различна работа. Конвектоматът готви с горещ въздух и истинска пара — за обедно меню, месо и готвене на няколко нива едновременно. Пекарната е ниска камера за бързо изпичане на закуски. Конвекторната фурна е универсален уред за обекти с по-малко натоварване.

Конвектомат само за закуски е излишно скъп, а пекарна не върши работа, когато менюто иска готвене с пара. Затова първо се пише менюто, после се избира фурната.

Конвектоматът има и разходи по монтажа: връзка с водопровода под налягане, дренаж и отвеждане на парата. Не се поставя на пода, а на маса или стойка. Над топлата линия трябва аспираторен чадър, чийто размер се залага по общата дължина на уредите под него. Чадърите отвеждат парата навън през въздуховод, а монтажът и връзката с вентилацията се организират отделно.

Ако част от кухнята ще е на газ, предвидете лицензиран техник за свързването и уточнете вида газ. Уредите се настройват за метан от мрежата или за пропан-бутан от бутилки. Бутилките дават по-ниско налягане и мощните газови уреди на бутилка не достигат пълния си капацитет.

Хладилната зона

Хладилните маси са с ниска консумация — ориентировъчно около 350 W — и са монофазни. Избират се по брой врати или чекмеджета и по режим: плюсова за охладени продукти, минусова за замразени.

При хладилника правилото за нов обект е просто: ако мястото позволява, вземете по-големия обем. В по-голям хладилник можете да сложите по-малко, но в малкия не можете да сложите повече — и после купувате втори. За кухнята изберете плътна врата; тя задържа студа по-добре и е по-икономична. Стъклената врата има смисъл само там, където клиентите трябва да виждат стоката.

Миенето

Професионалната съдомиялна мие за около 2 минути на цикъл и се свързва почти като домашна пералня. Две неща решават избора. Ако машината ще стои на пода или под плот, а канализацията не е по-ниско от изхода ѝ, трябва модел с дренажна помпа. Ако ще миете тави GN 1/1, кошница 40×40 не стига — нужна е машина за едри съдове.

Препаратът не идва с машината. Дозирането се настройва от фирма за професионални препарати, която замерва твърдостта на водата на място. Предвидете и място за тубите до машината.

Работните маси

Готовата работна маса от неръждаема стомана е по-евтина и идва по-бързо от изработената по размер. Поръчка по мярка има смисъл, когато стандартните размери не пасват или трябва мивка, борд или рафтове на точно място. Зад всеки уред оставете поне 5 см до стената.

Сроковете са част от бюджета

Наличните уреди тръгват веднага и обикновено пристигат на следващия ден. Поръчковите идват от производителя: от европейски фабрики за около 2 седмици, от италиански — поне за месец, а някои позиции изискват и повече време. Големите хладилни уреди обикновено не се държат на склад.

За поръчкова стока се плаща аванс, обичайно 50 %. Тежките уреди пътуват на палет с камион с падащ борд и се доставят до адреса на обекта, не до офис на куриер.

Практическият извод: поръчковото се заявява първо, наличното — последно.

Откъде да започнете

Най-бързият старт е скица на помещението с размерите и кратко описание на менюто. При MixHoreca, онлайн магазин за оборудване за заведения и ресторанти с доставка в цяла България, по такава скица се изготвя технологична схема на разположението и оферта. Така списъкът се проверява, преди да е платен — не след това.