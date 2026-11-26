Ръководството на ПФК „Пирин 22“ АД излезе с официална позиция пред привържениците и обществеността в Благоевград, в която представя актуалното състояние на клуба и мерките за преодоляване на финансовите и организационните проблеми, натрупани през последните месеци.

В изявлението се посочва, че близо два месеца след окончателното прехвърляне на мажоритарния пакет акции ръководството счита за необходимо да информира привържениците за реалната ситуация в клуба и посоката на бъдещото му развитие.

Според публикуваната информация периодът между май и октомври 2026 г. е преминал под знака на сериозна финансова и управленска криза. От клуба припомнят, че още в началото на септември група ветерани на Пирин, водени от Мирослав Митев, са заявили готовност да поемат отговорност за бъдещето на отбора.

След повече от месец забавяне на процедурата по прехвърляне на собствеността на 8 октомври Георги Калпакчиев окончателно е прехвърлил своите акции, а новото ръководство е поело управлението на клуба в условията на непосредствен риск от загуба на професионалния лиценз.

От ръководството съобщават, че са наследили задължения в размер на 340 000 евро, както и липса на устойчив финансов модел за функционирането на клуба.

По данни на клуба към Националната агенция за приходите вече са изплатени близо 30 000 евро, като се уточнява, че предходното плащане към приходната агенция е било извършено през месец май. Успоредно с това продължава работата по осигуряване на средства за ежедневната дейност на отбора.

В позицията се посочва, че общият размер на получената финансова и материална подкрепа през последните три месеца възлиза на 55 320 евро.

Ръководството изказва благодарност към Владимир Табутов, Димитър Калайджиев, Ангел Кутрев, Росица Малчева, Върбан Хаджигаев, Васил Димитров, Николай Ризов, Венко Папалюгов, Сашо Милчев, Кирил Лудачки, Борислав Войнишки, Георги Спасов и Венцислав Димитров, както и към всички останали дарители и съмишленици, подкрепили клуба в трудния период.

От Пирин подчертават, че продължават усилията за намиране на дългосрочно решение чрез привличане на стратегически инвеститор. В изявлението се потвърждава, че се водят разговори с потенциални чуждестранни инвеститори, но към момента няма яснота дали те ще завършат успешно.

Ръководството заявява, че остава отворено и за разговори с други потенциални собственици, като подчертава, че за да бъде привлекателен за инвеститори, клубът трябва да демонстрира стабилна организационна структура, финансова устойчивост и ясна перспектива за развитие.

Специално внимание е отделено на детско-юношеската школа. От клуба определят процеса по покриване на изискванията за категоризация на школата като изключително важен и посочват, че бъдещият стратегически фокус постепенно ще се насочи именно към развитието на младите футболисти.

Според ръководството изграждането на модерна футболна академия и успешната реализация на собствени кадри са в основата на устойчивия модел за развитие на Пирин както в спортен, така и във финансов аспект.

В позицията се отбелязва още, че настоящото управление не е поело клуба с обещания за бързи спортни резултати, а с ангажимента да го съхрани, стабилизира и подготви за бъдещо развитие.

От клуба се обръщат към бизнеса, институциите и футболната общественост в региона с призив за активна съпричастност и дългосрочна подкрепа, като подчертават, че еднократната помощ е важна, но не може да осигури трайна финансова стабилност.

„Пирин е част от историята, идентичността и самочувствието на Благоевград. Неговото бъдеще е наша обща отговорност. Заедно можем да върнем достойнството на клуба!“, се казва в заключение на официалната позиция на ръководството на ПФК „Пирин 22“ АД.