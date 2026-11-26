Кметът на Варна Благомир Коцев запазва правомощията си, след като Административният съд във Варна спря изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му.

Новината беше съобщена първо от депутата от „Демократична България“ Владислав Панев, а впоследствие решението беше публикувано и на официалната интернет страница на Административен съд – Варна.

Съдебният акт предвижда временната мярка да остане в сила до окончателното приключване на делото по същество с влязъл в сила съдебен акт.

Това означава, че към настоящия момент Благомир Коцев продължава да изпълнява функциите си на кмет на Варна, като съдебният спор относно законосъобразността на решението на ОИК предстои да бъде разгледан в детайли.

Съдът отбелязва, че спирането на изпълнението не представлява окончателно разрешаване на казуса и че на по-късен етап решението на Общинската избирателна комисия все пак може да произведе действие, ако бъде потвърдено по установения съдебен ред.

В мотивите си магистратите подчертават, че последиците от незабавното прекратяване на пълномощията на кмета не се ограничават единствено до неговата лична правна сфера.

Според съдебния състав „последиците от незабавното прекратяване на упражняването на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт“.

Магистратите посочват още, че незабавното изпълнение на решението на ОИК би довело до фактическо прекратяване на мандат, получен пряко от избирателите, преди съдът да е осъществил пълен контрол върху законосъобразността на административния акт, с който този мандат се прекратява.

В съдебния акт се подчертава, че защитата на обществения интерес и гарантирането на изборния резултат изискват внимателно преценяване на всички обстоятелства преди окончателното разрешаване на спора.

Определението на Административния съд – Варна подлежи на обжалване чрез частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.