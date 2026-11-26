Броят на задържаните по досъдебното производство за извършени блудствени действия спрямо 15-годишно момиче вече е петима. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Новината идва часове след като Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение за тримата първоначално обвиняеми по случая. Магистратите приеха, че съществуват достатъчно данни те да са извършили блудствени действия с непълнолетното момиче, след като то е било поставено в безпомощно състояние.

В мотивите си съдът подчерта липсата на състрадание и човечност от страна на обвиняемите, като отчете и факта, че след извършеното посегателство са били разпространявани видеозаписи в интернет.

След съдебното решение тримата непълнолетни обвиняеми ще бъдат настанени в специализираното отделение за непълнолетни към следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ в София.

По време на съдебното заседание стана ясно и че един от задържаните вече е бил с наложена мярка за настаняване в интернат по друго провинение, но съответното решение все още не е влязло в сила.

Още предходния ден прокуратурата обяви задържането на четвърти обвиняем – 19-годишен младеж. Срещу него са повдигнати обвинения за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение, както и за хулиганство.

Според събраните към момента доказателства на 21 септември младежът е заснел два видеоклипа с участието на 16-годишно момиче.

Разследването сочи още, че през октомври в столичния квартал „Надежда“ същият е стрелял с газов пистолет по тялото на момичето. Задържането му е за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на постоянна мярка „задържане под стража“.

По данни на разследващите посегателството срещу 15-годишното момиче е било извършено по време на парти за Хелоуин в апартамент в София, на което са присъствали повече от десет души.

Установено е, че участниците са употребили значително количество алкохол, но към този момент няма доказателства за употреба на наркотични вещества.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа, а компетентните институции са предприели действия за премахване на видеозаписите с насилие от интернет пространството.