Възпитаници на СУ „Никола Вапцаров“ впечатлиха журито в конкурс, посветен на 150-годишнината от Априлското въстание

Снимка: СУ „Никола Вапцаров" - Хаджидимово

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Историята оживява, когато младите хора не просто я изучават, а търсят нейния смисъл, задават въпроси и изграждат собствено отношение към събитията, формирали националната ни съдба. Именно такъв интерес демонстрираха шестима ученици от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово с участието си в XXXIV Национален ученически конкурс „Родолюбие“.

Тазгодишното издание премина под наслов „Пиянството на един народ. 150 години от Априлското въстание“ и беше посветено на героизма, саможертвата и историческото значение на Априлската епопея.

Хаджидимово има сериозен повод за удовлетворение от представянето на своите ученици. Две втори места и четири отличени участия е равносметката за училището от националната надпревара.

Сред призьорите са деветокласниците Йордан Попов и Георги Лазаров, които спечелиха втори места под ръководството на старшия учител по БЕЛ Заприна Глушкова. С грамоти за отлично представяне са отличени и десетокласничките Кафена Лазарова, Ивана Пулева и Михаела Лазарова, също с консултант Заприна Глушкова.

В конкурса се включи и седмокласничката Мария Тодорова, чиято подготовка беше под ръководството на преподавателя по КМИТ Калинка Коричкова. Нейното участие също беше отличено.

Специално признание в рамките на конкурса получи и старши учител по БЕЛ Заприна Глушкова, която участва в раздел „Мисия учител“. Нейният доклад „Диалог на епохите: Хуманизмът на Европейския ренесанс и „пиянството“ на Българското възраждане“ беше отличен от организаторите.

Церемонията по награждаването се проведе на 20 ноември в Панагюрище. Макар двете преподавателки да не успяха да присъстват заедно с учениците на официалното събитие, отличията бяха изпратени до училището. Директорът на СУ „Никола Вапцаров“ – г-жа Вангелия Петрелийска, лично връчи грамотите на наградените ученици.

Конкурсът се организира от Националния клуб „Родолюбие“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и редица образователни, културни и научни институции и организации.

Постижението на учениците от Хаджидимово е още един пример за това как работата по извънкласни проекти и изследователски задачи разширява хоризонтите на училищното образование. Защото познаването на историята не се изчерпва със запомнянето на дати и събития – то изгражда отношение към миналото и отговорност към бъдещето.