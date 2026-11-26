Деца от Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево бяха наградени за творчеството си

Снимка: Окръжен съд - Кюстендил

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Първите отличени участници в областния ученически конкурс „В страната на справедливостта 2026“ бяха наградени на церемония в Съдебната палата в Дупница. В тазгодишното издание се включиха рекордните 349 деца от област Кюстендил, представители на пет общини – Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево.

Учениците твориха в три категории – „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Мултимедийно творчество“, под мотото „Спри! Помисли! Постъпи правилно!“.

Домакини на церемонията бяха съдия Пенка Братанова – административен ръководител и председател на Окръжен съд – Кюстендил, и съдия Иван Димитров – административен ръководител и председател на Районен съд – Дупница.

Конкурсът се организира за седма поредна година от Окръжен съд – Кюстендил, съвместно с районните съдилища в Дупница и Кюстендил. Той е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и се провежда със съдействието на Висшия съдебен съвет и Регионалното управление на образованието в Кюстендил.

Конкурсната комисия бе в състав: Йоана Такова – съдия в Районен съд – Кюстендил, Петър Мичев – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, и Тихомир Рачев – съдия в Районен съд – Кюстендил.

„Конкурсът „В страната на справедливостта“ се превърна в традиция, среща на деца, учители, родители, магистрати и съдебни служители, обединени около една обща кауза – изграждането на уважение към закона, справедливостта и човешките ценности. Зад тази кауза стоим хора, които вярваме, че правната култура и гражданска отговорност трябва да се изграждат още в детството.

Инвестицията в конкурса „В страната на справедливостта“ е инвестиция в бъдещето, във възпитаването на млади хора, които познават закона, уважават справедливостта и имат доверие в институциите. Това е кауза, чиито резултати се измерват не само с броя участници, а с възпитаването на ценности, които остават за цял живот“, заяви съдия Пенка Братанова.

Председателят на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров, също изрази удовлетворението си от поредната среща с талантливите деца от Дупница и района.

„Конкурсът ангажира не само учениците, но и техните учители, родители и училищните общности, превръщайки се в ефективен инструмент за взаимодействие между съдебната власт, образователните институции и обществото. Конкурс, който чрез посланията си достига всяка година до стотици семейства в съдебния район. Искам да ви благодаря за участието, за активната гражданска позиция и за готовността да отстояваме заедно справедливостта“, каза съдия Иван Димитров.