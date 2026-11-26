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Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Св. Иван Рилски“ в Благоевград няма да преустановява дейността си и не е изправена пред фалит.

Това заяви техническият сътрудник на лечебното заведение Иван Станчев в позиция, разпространена след засилените обществени коментари и публикации относно бъдещето на болницата.

По думите му съдебното решение по казус от 2021 г. представлява сериозно административно предизвикателство, но не поставя под въпрос съществуването на лечебното заведение. Той уточни, че решението касае финансирането по три клинични пътеки от Националната здравноосигурителна каса, без да засяга разрешението за извършване на лечебна дейност.

От ръководството подчертават, че болницата запазва своя лиценз, материално-техническа база и медицински екип. По информация на лечебното заведение дружеството не е в процедура по несъстоятелност, банковите му сметки не са запорирани и са налични финансови средства за функционирането му.

В позицията се посочва още, че Законът за лечебните заведения предвижда възможност за целево държавно субсидиране на дейности, свързани с епидемиологичен риск, включително лечение на туберкулоза и тежки белодробни заболявания. От болницата информират, че съвместно с Община Благоевград вече се работи по спасителен план и необходимите юридически действия за възстановяване на пълния обем медицински услуги.

Наред с изложените факти Иван Станчев изразява и сериозно възмущение от обществените реакции, които според него демонстрират злорадство към евентуални затруднения на лечебното заведение. Той определя подобни настроения като недопустими, особено в навечерието на зимния сезон, когато случаите на дихателни инфекции традиционно се увеличават.

Според него лични конфликти, политически мотиви и междуличностни противопоставяния не трябва да бъдат поставяни над интересите на пациентите и здравната система. Той подчертава, че евентуалните грешки от минали години ще бъдат разгледани по законов ред, но това не бива да се отразява върху хората, нуждаещи се от лечение, нито върху медицинските специалисти.

От лечебното заведение са категорични, че основната им мисия остава грижата за пациентите от цялата област и уверяват, че болницата ще продължи да работи и да предоставя медицинска помощ.