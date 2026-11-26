Левски загуби от Марсилия във Франция, български фенове пострадаха при инциденти по...

Снимка: БТА

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Левски отстъпи с 0:1 при гостуването си на Олимпик Марсилия в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Въпреки второто си поражение в турнира, българският шампион запази десетото място в класирането със 7 точки.

Срещата на стадион „Велодром“ беше белязана от сериозни инциденти по трибуните още преди първия съдийски сигнал. Привърженици на домакините преминаха през почти целия стадион и нахлуха в сектора на феновете на Левски.

В интернет бяха разпространени кадри, на които се виждат физическа агресия, удари и хвърляне на факли по българските привърженици. От телевизия MAX Sport съобщиха, че има фенове на „сините“, откарани в болница.

На терена старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заложи на схема с трима централни защитници. Домакините обаче поеха инициативата и откриха резултата в 27-ата минута.

След нарушение на Алдаир срещу Анхел Гомес в наказателното поле съдията отсъди дузпа. Амин Гуири застана зад топката и реализира за 1:0.

Българският тим имаше добра възможност да изравни в 34-ата минута. Светослав Вуцов изведе с дълъг пас Рейналдо зад защитата на Марсилия, но вратарят Джефри де Ланге отрази удара на бразилеца, предаде БНР. При последвалия ъглов удар Мехди Мубарик стреля от границата на наказателното поле, но топката срещна напречната греда.

В началото на второто полувреме Марсилия получи втора дузпа след отсъдено нарушение на Алекс Сентейес срещу Келиан Абдалах. Амин Гуири отново изпълни наказателния удар, този път с опит за удар в стил „Паненка“. Светослав Вуцов обаче разгада намерението му, изправи се бързо и улови топката.

Левски опита да потърси изравнителен гол, но това остави свободни пространства в защитата на българския отбор. В 76-ата минута резервата Нийл Мопе получи добра възможност в наказателното поле, но Вуцов се намеси отлично и предотврати второ попадение.

До края на срещата резултатът остана непроменен и Марсилия се поздрави с победата.

След успеха френският тим се изкачи на 23-то място с 6 точки, докато Левски запази десетата позиция с актив от 7 пункта.