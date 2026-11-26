Драматичен успех за България срещу Дания в квалификациите за Евробаскет 2029, Везенков...

Снимка: Александър Везенков, БТА

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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол записа втора поредна победа във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година, съобщи БНР. Селекцията на Любомир Минчев се наложи над Дания с 87:84 точки в препълнената зала „Арена 8888“ в София.

Българските баскетболисти започнаха силно двубоя и още в първите пет минути натрупаха аванс от 13 точки при 20:7. Постепенно гостите намалиха изоставането си и след първата четвърт резултатът беше 28:26 в полза на домакините.

На почивката националите запазиха преднината си – 51:44. След подновяването на играта българите отново поведоха с 10 точки, но допуснаха датчаните да обърнат резултата в третата част.

Преди заключителните 10 минути България имаше минимален аванс от 71:69. В последната четвърт гостите поведоха с 84:81, но Александър Везенков изравни с кош и наказателен удар.

Драматичната развръзка настъпи 28 секунди преди края, когато Константин Тошков реализира решителна тройка за 87:84. Последната атака на Дания не завърши успешно и българският тим стигна до ценния успех.

Александър Везенков беше най-резултатен за националите с 27 точки, 6 борби и 3 асистенции. Борислав Младенов добави 14 точки, а Йордан Минчев записа дабъл-дабъл с 13 точки и 10 борби. За Дания Оскар Йоргенсен отбеляза 21 точки.

За Везенков това беше втори мач в рамките на 24 часа. Ден по-рано той игра за клубния си отбор „Олимпиакос“ при победата над „Апоел Тел Авив“ в Евролигата.

Двубоят срещу Дания беше и първото официално домакинство на мъжкия национален отбор в София от повече от 12 години. За последно българите играха в столицата на 24 август 2014 г. срещу Черна гора в зала „Универсиада“.