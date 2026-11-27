Тодор Т. Батков публикува разтърсващ разказ в социалните мрежи за случилото се по време на безредиците около двубоя между „Олимпик Марсилия“ и българския клуб.

В публикацията си той твърди, че на разпространените кадри се вижда кръв от пострадали фенове на „Левски“, като описва случилото се като тежък инцидент с множество ранени привърженици.

По думите му във втората част на видеото се вижда завръщане на атакуваща група, а стюардите са напуснали района. Според разказа му привържениците са били нападнати от лица, въоръжени с ножове, дървени и метални пръти, както и пожарогасители.

Батков твърди още, че полицията е реагирала със сълзотворен газ в опит да овладее ситуацията.

В публикацията се съдържат и твърдения, че сред нападателите е имало лица с шалове на гръцкия клуб АЕК Атина.

Според информацията, която той споделя, двама фенове на „Левски“ са били ранени, като за единия се твърди, че е в тежко състояние. Батков посочва още, че се е говорело и за привърженик с прободна рана, но към момента тази информация не е официално потвърдена от институциите.

Самият той заявява, че е пострадал леко при инцидентите, като е получил удари в областта на ребрата и е бил засегнат от сълзотворния газ. По думите му сред българските фенове е имало и хора с прорезни наранявания.

„УЕФА задължително трябва да изгони „Олимпик Марсилия“ от евротурнирите! Такива безобразия в Европа нямат място – дошли сме на футболен мач, не на повторение на Македонския фронт през Втората световна война“, заявява Батков в публикацията си.