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Облачно и дъждовно ще бъде времето в страната днес. По-интензивни и значителни валежи се очакват през следобедните часове и през нощта срещу събота, особено в Южна България, съобщават от НИМХ.

Ще духа слаб до умерен южен вятър, който следобед постепенно ще се ориентира от север-североизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна. В София се очакват около 8°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1800 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

Облачно ще остане и над Черноморието. Главно следобед и вечерта ще има валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югозапад, а следобед ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-14°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Сняг и рязко понижение на температурите през уикенда

В събота валежите ще се усилят и на много места в страната временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. В югоизточните райони се очакват и гръмотевици.

Север-североизточният вятър ще се усили, а с нахлуването на студен въздух температурите ще започнат да се понижават. Към 14:00 часа ще бъдат от 1°-2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието.

Заради застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка.

В неделя валежите от дъжд и в по-голямата част от Южна България ще преминат в сняг. Постепенно ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат.

Ще се задържи предимно облачно и студено, с температури близки до нулата. В Западна България вятърът ще отслабне, докато в източните райони ще остане ветровито.