Семейството на Ивана Стойнева организира петиция за независима проверка на институциите по случая.

Бащата ѝ – Стойне Стойнев, отправи публичен призив за независима проверка на работата на институциите по случая, при който ѝ през май 2026 г. е отнет животът.

В свое обръщение той посочва, че на 23 май 2026 г. дъщеря му Ивана е била изнасилена и убита от трима души. По думите му семейството не търси единствено отговор на въпроса кой е извършил престъплението, а иска да разбере дали всички институции са изпълнили задълженията си за пълното разкриване на истината.

Стойнев заявява, че според него и близките му съществуват основания да бъде проверено как са действали служителите и магистратите, ангажирани със случая. Той подчертава, че когато разследванията са бавни, непълни или оставят неизяснени факти, общественото доверие в правосъдието и върховенството на закона неизбежно се разклаща.

По думите му съмненията около работата на институциите трябва да бъдат проверени по независим и публичен начин, вместо оценката за тяхната дейност да бъде оставена единствено в ръцете на самите институции.

Според Стойнев темата засяга не само неговото семейство, а всички родители в България, които разчитат държавата да реагира с необходимата решителност при случаи на тежко насилие. Той предупреждава, че ако не бъде потърсена отговорност от всеки, който е възпрепятствал разследването или е прикривал факти, обществото ще продължи да изпитва усещане за безнаказаност.

„Не искам отмъщение, а закон, който се прилага докрай: ако някой служител или магистрат е прикрил истината, да понесе последиците“, заявява бащата на Ивана Стойнева.

В обръщението си той се обръща към Народното събрание, включително Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по конституционни и правни въпроси, както и към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, главния прокурор, министъра на вътрешните работи и омбудсмана.

Сред отправените искания са започване на пълна и независима проверка на действията на всички служители и магистрати, работили по случая „Ивана Стойнева“, както и налагане на дисциплинарни наказания, включително освобождаване от длъжност, ако бъдат установени нарушения или прикриване на информация.

Стойнев настоява още случаите на евентуално прикриване да бъдат предавани на съд, така че при доказана вина да се стига до ефективни, а не условни присъди. Той призовава резултатите от подобна проверка да бъдат публично оповестени както пред обществото, така и пред семейството на жертвата.

По думите му основната цел е компетентните институции да възложат и гарантират независимо разследване на всички съмнения около случая, а след приключването му да бъде потърсена отговорност от всеки, за когото се установи вина.

„Така ще се покаже, че държавата защитава жертвите, а не мълчанието около тях“, посочва Стойнев.

В заключение бащата на Ивана заявява, че макар дъщеря му никога да не получи отговорите, които заслужава, нейните близки и всички родители в България имат право да знаят истината за случилото се и за действията на институциите по случая.