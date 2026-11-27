Сандански ще даде официално начало на коледните и новогодишните празници с тържественото запалване на празничните светлини в центъра на града.

От Община Сандански отправят покана към жителите и гостите на града да се присъединят към празничното събитие и заедно да поставят началото на най-вълшебния период от годината.

Тържеството ще се състои на 4 декември от 17:30 часа на площад „България“, където коледната украса ще озари сърцето на града и ще създаде празнична атмосфера за малки и големи.

Очаква се събитието да събере десетки семейства, деца и гости, които заедно ще отброят миговете до запалването на светлините и официалното начало на коледната магия в Сандански.

С празничния ритуал общината ще постави старт на поредица от събития, посветени на предстоящите коледни и новогодишни празници, превръщайки града в още по-привлекателно място за жителите и посетителите през декември.

„Община Сандански ви кани заедно да дадем начало на най-вълшебното време от годината!“, посочват организаторите.