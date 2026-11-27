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Поздравителен адрес

По повод 304 години от рождението на Паисий Хилендарски

Уважаеми българи,

Скъпи съграждани и колеги,

На днешния ден се прекланяме пред паметта на един от най-великите българи – Паисий Хилендарски, родоначалник на Българското възраждане, народен будител и духовник, останал в историята като символ на националното пробуждане и родолюбието.

Създадената от него „История славянобългарска“ се превръща в светилник за българския народ в мрачните времена на османското владичество. Със своя труд Паисий пробужда националното самосъзнание, връща на българите паметта за техните корени и славното историческо минало. Неговото слово е преписвано, разпространявано и пазено с особена почит от поколения българи.

Паисий Хилендарски е патрон на нашето училище – име, което носим с гордост и отговорност. Неговият завет ни напомня колко важно е да познаваме своя произход, да пазим родния език и историята си и да възпитаваме у младите хора любов към България.

Неговият знаменит призив:

„О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш болгарин?“

и днес звучи с непреходна сила. Той е послание към всеки българин да познава и уважава своето минало, да отстоява националното си достойнство и да съхранява българския дух.

С особена гордост и признателност нашият сплотен учителски екип отбелязва успехите на учениците в различните учебни направления. Тези постижения са резултат както от професионализма и всеотдайността на преподавателите, така и от подкрепата и активното участие на родителите. Вярваме, че доброто образование се гради с общи усилия, взаимно доверие и сътрудничество.

Нека днес се поздравим с този светъл празник и си пожелаем здраве, единство, взаимопомощ и още много общи успехи! Нека продължаваме да постигаме нови върхове, да печелим престижни отличия и да създаваме приятелства, основани на уважение и споделени ценности!

Честит празник! Нека заветите на Паисий Хилендарски продължават да ни вдъхновяват!

Цанка Райкова

Директор на ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово, област Добрич