Банско ще отбележи един век организиран ски спорт с впечатляваща фотоизложба, посветена на развитието на зимната дисциплина в планинския град.

Експозицията „100 години ски спорт в Банско“ ще представи пред жители и гости на града повече от 120 архивни фотографии, съхранили най-значимите моменти от историята на ски спорта в региона. Колекцията е дело на дългогодишния ски преподавател и треньор Ангел Чакъров, който е събрал ценни кадри, пазени през годините от поколения бански скиори и спортни деятели.

В изложбата са включени снимки от личните архиви на едни от най-емблематичните имена, свързани със ски спорта в Банско – Димитър Балев, Димитър и Мария Клечарови, Ангел Чакъров, Райна и Михаил Стракови, д-р Георги Тасев, д-р Богомил Цонков, Мария Златева и Чавдар Рахов. Част от експозицията са и материали, предоставени от Национален парк „Пирин“ и Музеен комплекс „Никола Вапцаров“.

Уникалната колекция проследява началото, развитието и утвърждаването на организирания ски спорт в Банско, връщайки посетителите към първите години на ентусиазъм, всеотдайност и любов към планината. Фотографиите разказват историята на хората, които поставят основите на традиция, превърнала Банско в един от най-разпознаваемите зимни курорти не само на Балканите, но и в Европа.

Изложбата показва дългия път от първите скиори до днешния облик на Банско като домакин на престижни международни състезания от най-висок ранг и един от водещите центрове на зимния туризъм.

Официалното откриване на фотоизложбата ще се състои на 3 декември от 17:30 часа в музея „Планината и хората“, разположен в Дома на изкуствата в Банско.