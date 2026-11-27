Заместник-председателят на Народното събрание и представител на „Възраждане“ Цончо Ганев отправи остри критики към премиера Румен Радев по повод заявеното участие на България в европейския заем за Украйна, като постави под съмнение мотивите и анализите, които стоят зад решението.

По думите му в рамките на няколко седмици позицията на министър-председателя по темата е претърпяла съществена промяна. Ганев припомни, че на 10 ноември във Варна Радев е заявил, че България няма възможност да участва в каквато и да е форма на финансова подкрепа за Украйна заради процедурата по свръхдефицит. Според него дни по-късно премиерът вече е заговорил за възможност страната да се включи с хуманитарна помощ, а на 26 ноември в Брюксел е обявил участие в новия европейски заем за Киев.

„Г-н Радев, къде е точно анализът, който даде възможност и на базата на който вие решихте, че ще участвате в заема? Защото такъв анализ не е публикуван и никой не го е видял“, заяви Ганев.

От „Възраждане“ поставиха въпроси и относно начина, по който средствата по европейския механизъм могат да бъдат използвани, както и относно ангажиментите, които България поема като част от европейското решение.

Според Ганев твърденията, че определена част от средствата ще бъдат насочени специално за подкрепа на българската общност в Украйна, не са подкрепени с официално публикувани документи.

Той изрази критика и към бюджетната политика на правителството, като заяви, че в държавния бюджет има предвидени плащания по предходни финансови ангажименти, свързани с Украйна.

„Ние сме категорично против поредното включване в заеми за Украйна“, подчерта представителят на „Възраждане“.

Ганев коментира и нападенията срещу привърженици на „Левски“ по време на двубоя срещу „Олимпик Марсилия“, определяйки случилото се като тежък удар върху имиджа на Франция и европейския футбол.

„Изключителен срам за Франция като държава. Изключителен срам за УЕФА, че не прекрати мача“, заяви той.

Според него срещата изобщо не е трябвало да започва при наличието на подобни рискове за сигурността. От „Възраждане“ настояват българската държава и Българският футболен съюз да поискат официално изключването на „Олимпик Марсилия“ от европейските клубни турнири.

Ганев заяви още, че въпросът следва да бъде поставен на най-високо институционално ниво, а не да остане единствено в рамките на дипломатически разговори между държавни лидери.

Сериозни критики бяха отправени и към приетите данъчни промени. Според представителя на „Възраждане“ управляващите не повишават директно част от ставките, но увеличават данъчната основа и по този начин реално натоварват гражданите и бизнеса с по-високи разходи.

Той даде пример с увеличението на данъчните оценки на имотите, облагането на ваучерите за храна и повишаването на осигурителните прагове.

„Когато не вдигате данък имот, обаче вдигате данъчната оценка с 30%, това означава, че автоматично ви се вдига данъкът“, заяви Ганев.

По повод призивите на „Демократична България“ за президентско вето върху част от данъчните закони, той изрази скептицизъм подобен ход да бъде предприет.

Представителят на „Възраждане“ използва случая да отправи критики и към отношенията между политическите сили и промените във Висшия съдебен съвет, като обвини част от парламентарните формации в политически договорки и кадрови зависимости.

Според Ганев политическите противоречия около бюджета, Украйна, съдебната система и външната политика показват сериозно разминаване между публичните обещания и реалните действия на управляващите.