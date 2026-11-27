Отборен дух, спортни емоции и оспорвани състезания белязаха Общинските ученически игри 2026/2027 в Разлог. Надпреварата се проведе в периода от 5 до 26 ноември с участието на ученици от училищата в града и селата Бачево и Горно Драглище.
Младите спортисти премериха сили в различни дисциплини, демонстрирайки добра подготовка, спортсменство, концентрация и стремеж към победа.
Началото на игрите беше поставено със състезания по бадминтон, шахмат и тенис на маса.
Бадминтон
Момичета:
- Първо място – ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище;
- Второ място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог.
Шахмат
I–IV клас:
- Първо място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Трето място – НУ „Яне Сандански“ – Разлог;
- Четвърто място – НУ „Кирил и Методий“ – Разлог.
V–VII клас:
- Първо място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог.
XI–XII клас:
- Първо място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Второ място – РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог.
Тенис на маса
VIII–X клас – юноши:
- Първо място – ПГ по транспорт – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Трето място – РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог.
XI–XII клас – юноши:
- Първо място – ПГ по транспорт – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Трето място – ПГ по МСС – Разлог.
Футбол
Футболните срещи предложиха оспорвани двубои, динамична игра и красиви изпълнения, които предизвикаха положителни емоции сред състезателите и публиката.
V–VII клас:
- Първо място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Второ място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог;
- Трето място – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бачево.
VIII–X клас:
- Първо място – ПГ по транспорт – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Трето място – РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог;
- Четвърто място – ПГ по МСС – Разлог.
Волейбол
Волейболните срещи преминаха с много борбеност, спортен хъс, добра отборна игра и взаимна подкрепа между състезателите.
XI–XII клас:
- Първо място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Второ място – ПГ по МСС – Разлог.
VIII–X клас:
- Първо място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Второ място – ПГ по транспорт – Разлог.
V–VII клас – момичета:
- Първо място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог;
- Второ място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог;
- Трето място – ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище.
V–VII клас – момчета:
- Първо място – ОУ „Никола Парапунов“ – Разлог;
- Второ място – ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище;
- Трето място – СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог.
Всички победители и участници в ученическите игри получиха купи и грамоти за достойното си представяне. Състезателните дни бяха изпълнени с емоции и незабравими моменти, а младите спортисти получиха подкрепа от своите съотборници, учители и приятели.
„Общинските ученически игри за пореден път показаха, че спортът не е само съревнование, а възможност за изграждане на характер, дисциплина, взаимно уважение и трайни приятелства. Поздравявам всички ученици, учители, треньори и организатори, които със своята отдаденост, ентусиазъм и любов към спорта превърнаха ученическите игри в истински празник на спорта!“, сподели кметът на община Разлог Красимир Герчев.