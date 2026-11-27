Близо 4000 книги получи Регионалният исторически музей – Благоевград след съвместна инициатива с Даниел Бачорски и екипа на SOS Разтребители. Музейните специалисти обещаха, че ценните издания ще достигнат до нови читатели, а днес вече могат да покажат част от реализирания резултат.

Голяма част от дарените книги вече са разпределени и поемат към различни населени места и организации в региона. Изданията са предоставени на читалищата в селата Балдево, Бачево и Баня, където ще обогатят местните библиотеки и ще бъдат достъпни за жителите.

Част от дарението е насочено и към Младежкия център, където своето място са намерили речниците от колекцията. Нови литературни заглавия са получили също Клубът на Съюза на ветераните и офицерите от запаса в Благоевград.

От Регионалния исторически музей подчертават, че зад всяка дарена книга стоят хора, убедени в значението на четенето, образованието и достъпа до знания.

„Зад всеки от тези кашони стоят хора, които вярват, че книгата има значение. Хора, които искат в техните общности да има повече възможности за четене, знания и откриване на нови светове“, посочват от музея.

Историята на сътрудничеството между Регионалния исторически музей – Благоевград, Даниел Бачорски и SOS Разтребители обаче не приключва с разпределянето на книгите.

В началото на декември стартира новият сезон на телевизионното предаване на SOS Разтребители, в който ще бъде включен и Регионалният исторически музей – Благоевград. Телевизионните екипи са проследили както процеса по почистване на музея, така и пътуването на книгите от Варна до техните нови читатели в различни населени места.

Така зрителите ще могат да видят цялата история зад инициативата и да проследят как една среща между дарители и културна институция се е превърнала в кауза, достигнала до стотици хора и нови читателски общности.