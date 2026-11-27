Полицейски служители са отстранени от длъжност след установени предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение в Котел. По случая е започнала дисциплинарна проверка, а Районната прокуратура в Сливен е уведомена.
Това съобщи заместник-директорът на ОДМВР – Сливен комисар Иван Георгиев в официално изявление.
По думите му още на 25 ноември, веднага след получаването на данни за случая, са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата и спазване на законовите изисквания.
Вчера проверяващата комисия е докладвала предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение, както и за възможност служителите да повлияят на процеса по установяване на обективната истина. В резултат на това със заповед на директора на ОДМВР – Сливен полицейските служители са отстранени от длъжност.
„Искам ясно да заявя – всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР – Сливен“, заяви комисар Георгиев.
Той подчерта, че ръководството на областната дирекция няма да толерира нарушения и поведение, несъвместимо с Етичните правила.
„Уверявам ви, че ръководството на Областната дирекция ще бъде и е безкомпромисно към всяко едно извършено нарушение от страна на полицейски служители. Не толерираме поведение, несъвместимо с Етичните правила.
Обещавам пълна публичност по въпроса и по резултатите от проверката след нейното приключване“, заяви още заместник-директорът на ОДМВР – Сливен.
Проверката продължава, като окончателните резултати ще бъдат оповестени след приключването ѝ.