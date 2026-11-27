Три детски градини на територията на Благоевград ще осигуряват грижа за деца по време на коледните и новогодишните празници в периода от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително. Решението беше прието от Общински съвет – Благоевград по предложение на кмета Методи Байкушев.

Основната цел е да бъде осигурена възможност за отглеждане на децата на работещи родители през празничните дни, като едновременно с това се гарантира по-ефективно управление на общинските средства.

Извършен анализ на данните от последните две години показва значително разминаване между броя на заявените и реално присъствалите деца в детските заведения по време на празничния период. През 2024 г. например на 31 декември от заявени 265 деца реално са присъствали едва 28. Година по-късно, след въвеждането на система с дежурни детски градини, от общо 77 заявени деца на 29 декември са присъствали 30, а на 30 декември – само 26.

Според общинската администрация поддържането на всички сгради при толкова ниска посещаемост води до неоправдани разходи за отопление, топла вода, изхранване и персонал.

Средствата, които ще бъдат спестени чрез новата организация, могат да бъдат насочени към подобряване на условията в детските заведения. Сред предвидените дейности са ремонти на сградите, обновяване на обзавеждането, както и закупуване на нови играчки и дидактически материали за децата.

Дежурните детски градини ще функционират с обичайното си работно време и ще разполагат с необходимия педагогически, непедагогически и медицински персонал.

Родителите, които желаят децата им да посещават детска градина през празничния период, следва да подадат заявления до 4 декември 2026 г.

За дежурни детски градини са определени ДГ №3 „Детелини“ на ул. „Катина и Никола Хайдучкови“ №62, ДГ №6 „Щастливо детство“ на ул. „Свобода“ №8 и ДГ „Детски свят“ на ул. „Марица“ №6.