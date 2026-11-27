Децата у нас става все по-чести участници в полицейската хроника. Поредното доказателство е само няколко извадки от бюлетините на МВР за незаконните деяния през изминалото денонощие.

Сигнал за възникнало напрежение между ученици е подаден на 26 ноември около 13:25 часа в Районното управление в Лом от директора на училището в село Якимово. На място незабавно е изпратен инспектор от „Детска педагогическа стая“.

При извършената проверка е установено, че спречкването е възникнало между двама братя на 17 и 15 години от село Якимово и други двама братя на същата възраст от село Долно Церовене. Конфликтът е бил преустановен своевременно от преподаватели в учебното заведение.

В рамките на проверката в районното управление са извикани родителите на всички участници, с които са проведени разговори. Събраните материали ще бъдат изпратени в Районна прокуратура – Монтана и в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Междувременно криминалисти от Районното управление в Монтана са разкрили извършителя на вандалска проява, при която е била унищожена рекламна табела в парк „Монтанезиум“.

Сигналът е постъпил от Община Монтана на 4 ноември, като според данните посегателството е извършено на 31 октомври около 22:00 часа. Нанесената щета е на стойност около 107 евро.

След проведените оперативно-издирвателни действия служителите на реда са установили, че извършителят е 14-годишен жител на Монтана. Непълнолетният е бил доведен в полицейското управление, където е дал пълни самопризнания за извършеното деяние. Материалите по случая предстои да бъдат докладвани на Районна прокуратура – Монтана.

Тежък пътен инцидент е регистриран и във Враца на 26 ноември около 16:00 часа в ж.к. „Дъбника“.

По първоначални данни лек автомобил е катастрофирал в спирка на градския транспорт, след което се е блъснал и в електрически стълб.

Автомобилът е бил управляван от 18-годишен младеж. При произшествието са пострадали двама пътници, пътували в колата.

Пробата за употреба на алкохол на водача е отчела 0,71 промила алкохол, а по случая е образувано досъдебно производство.