Убийство в София! Откриха тялото на мъж с прободни рани в квартал...

Сигналът е подаден около 6:00 часа тази сутрин

Реклама

Криминалисти разследват убийство на мъж, извършено рано тази сутрин в столичния квартал „Гео Милев“.

Тялото на жертвата е открито с прободни рани в района на бул. „Шипченски проход“ и ул. „Коста Лулчев“, на метри от сградата на Първо районно полицейско управление.

От Столичната дирекция на вътрешните работи са потвърдили пред Dir.bg, че става въпрос за убийство.

Сигналът за мъж с прободни рани е подаден около 6:00 часа тази сутрин в Първо РУ. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По информация на очевидци районът е отцепен с полицейски автомобили и два буса. На място е пристигнал и микробус на Криминалистичната лаборатория.

В социалните мрежи се разпространяват твърдения, че жертвата е на видима възраст между 40 и 45 години. Към момента няма официална информация за самоличността на мъжа.

Криминалистите извършват оглед и разследват обстоятелствата около тежкото престъпление.