Криминалисти разследват убийство на мъж, извършено рано тази сутрин в столичния квартал „Гео Милев“.
Тялото на жертвата е открито с прободни рани в района на бул. „Шипченски проход“ и ул. „Коста Лулчев“, на метри от сградата на Първо районно полицейско управление.
От Столичната дирекция на вътрешните работи са потвърдили пред Dir.bg, че става въпрос за убийство.
Сигналът за мъж с прободни рани е подаден около 6:00 часа тази сутрин в Първо РУ. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
По информация на очевидци районът е отцепен с полицейски автомобили и два буса. На място е пристигнал и микробус на Криминалистичната лаборатория.
В социалните мрежи се разпространяват твърдения, че жертвата е на видима възраст между 40 и 45 години. Към момента няма официална информация за самоличността на мъжа.
Криминалистите извършват оглед и разследват обстоятелствата около тежкото престъпление.