Общо 11 души са били задържани при съвместна операция на ГДБОП и Дирекция „Вътрешна сигурност“, насочена срещу организирана престъпна група, занимаваща се с незаконно търсене, държане и търговия с културни ценности.

Разследването е започнало след събрани данни за дейността на престъпна структура, а в хода му е установена и евентуална съпричастност на служител на МВР. Именно това е наложило включването на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в действията по документиране и пресичане на престъпната дейност.

Престъпната мрежа е била неутрализирана в рамките на две специализирани полицейски операции, проведени на 25 и 26 ноември 2026 г. на територията на област Пловдив и в София.

Сред задържаните осем мъже на възраст между 39 и 55 години са посочени като лидер и участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления с користна цел. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за незаконни археологически разкопки, търсене на археологически обекти без разрешение и несъобщаване на открити културни ценности.

По разпореждане на наблюдаващия прокурор задържането на обвиняемите е удължено за срок до 72 часа.

Разследващите са установили като ръководител на структурата 50-годишен мъж. Според събраните доказателства участниците са имали ясно разпределени роли. Част от тях са проучвали терени с предполагаеми археологически находки, други са осъществявали незаконните разкопки, а трети са поддържали контакти с колекционери с цел реализация на намерените ценности.

По данни на разследването незаконните разкопки са извършвани на различни места в област Пловдив.

В хода на специализираната операция са проведени повече от 20 процесуално-следствени действия, включително лични обиски, претърсвания на адреси и проверки на моторни превозни средства.

При акцията са открити и иззети 296 предмета с белези на културно-исторически ценности, 259 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита, 15 металотърсача, както и специализирана техника, използвана при издирването на археологически находки.

Работата по случая продължава. Предстои назначаването на експертизи, които да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната действителна стойност.

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