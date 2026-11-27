С богата културна програма, десетки събития и много празнично настроение Община Разлог ще посрещне Коледа и Нова година. Под мотото „От коледните светлини – до магията на Старчевата“ жителите и гостите на общината ще имат възможност да се включат в множество концерти, творчески работилници, благотворителни инициативи, срещи с Дядо Коледа и събития, посветени на местните традиции.

Празничният календар започва още в първите дни на декември с конкурса „Коледно вълшебство“, благотворителни базари и инициативи в града и населените места на общината. На 4 декември от 17:30 часа ще бъдат запалени светлините на коледната елха в Разлог, като същия ден ще оживее и Коледното езеро в градския парк.

През целия месец жителите на Разлог ще могат да се насладят на концерти, коледни базари и тематични работилници. Сред акцентите са работилницата за точене на кори за баница в Историческия музей, концертите на училищните и читалищните формации, както и инициативите за деца с участието на Дядо Коледа.

На 19 декември ще се проведе едно от най-очакваните събития – „Разложки Божич – вкусът на традицията“, където посетителите ще могат да опитат разложка капама, суджук, годлевска фудула, топла баница и греяно вино, съчетани с музика, хора и празнична атмосфера.

Специално място в програмата е отделено на благотворителните инициативи и коледните работилници, които ще се проведат както в Разлог, така и в селата Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище и Елешница.

Празничната нощ на 31 декември ще бъде отбелязана с илюминации и новогодишно хоро на площад „Преображение“ с участието на оркестър „Маанетата“.

Кулминацията на празничния календар традиционно ще бъде на 1 януари 2027 г., когато Разлог ще посрещне Новата година със Старчевата – един от най-емблематичните местни обичаи. По улиците на града ще дефилират над 300 чауши и повече от 3000 участници в традиционни носии, които ще пресъздадат магията на вековния обичай със звън на чанове, пъстри костюми и голямо разложко хоро.

Празничната програма ще продължи и през януари с юбилейното десето издание на Международния кукерски карнавал „Старчевата“ 2027. На 15 януари ще се състои официалната церемония по откриване, а на 16 януари площада в Разлог ще бъде изпълнен с карнавално шествие с участието на български и чуждестранни групи.

Паралелно с проявите в града, всички населени места в общината ще организират собствени тържества, концерти, базари и инициативи, които ще допринесат за празничната атмосфера и ще съхранят живи местните традиции.