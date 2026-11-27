Звеното ще предлага медицинско наблюдение, допълнително лечение и рехабилитация след инсулти, операции и тежки травми

Снимка: МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ - Кюстендил

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Ново отделение за долекуване на пациенти предстои да отвори врати в МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил. Звеното е с капацитет 35 легла и ще осигурява продължаване на лечението, медицински грижи и рехабилитация за хора, които се нуждаят от допълнително възстановяване след изписване от болница.

„Новото отделение ще осигурява допълнителни грижи и рехабилитация за пациенти след инсулти, операции и тежки травми, за които се налага продължително възстановяване и се изисква медицинско наблюдение“, заяви директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов.

В отделението ще се извършва допълнителна рехабилитация и възстановяване на пациенти след прекаран инсулт, ортопедични операции, травми, хирургични интервенции и други състояния, при които е необходимо продължаване на възстановителния процес.

По думите на Стоилов необходимостта от подобно звено е била многократно поставяна от пациенти и техните близки, които са търсили възможности за долекуване след приключване на болничното лечение.

„Много пациенти и техните близки нееднократно са поставяли въпроса за възможностите за долекуване след приключване на болничното лечение. Получавали сме множество запитвания и искания за осигуряване на такава грижа. Именно тези реални потребности ни мотивираха да обособим специализирано място, което да отговори на тези нужди. Досега в болницата ни не е функционирало такова звено“, обясни директорът.

Пациентите ще бъдат под постоянно медицинско наблюдение и при необходимост ще бъдат консултирани от съответните специалисти.

Изцяло обновена сграда и по-добри условия за пациентите

Новото отделение се намира в бившата сграда на отделението по „Пневмология и фтизиатрия“, разположена в непосредствена близост до основния корпус на болницата.

Двуетажната сграда е изцяло ремонтирана и обновена отвътре. За първи път в нея е изграден асансьор, който ще улеснява придвижването на пациентите между етажите.

Капацитетът на отделението е 35 легла. Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел – съществено подобрение спрямо предишните условия, когато баните и тоалетните са били общи.

Обособени са още столова за хранене, помещения за отдих и занимания. На всеки от двата етажа има лекарски кабинет, манипулационна и сестринска стая, което ще осигури по-добра организация на медицинското обслужване.

Във всяка стая е изградена и повиквателна система, чрез която пациентите ще могат своевременно да потърсят помощ от медицински специалист.

Ремонтът и преобразуването на сградата в отделение за долекуване са реализирани със съдействието на Министерството на здравеопазването и с допълнително финансиране от собствени средства на лечебното заведение.

„Радвам се, че ще осигурим такава грижа и ще отговорим на една дългогодишна потребност, а именно – да има подходящо място, в което пациентите да продължат възстановяването си след приключване на активното болнично лечение“, заяви Димитър Стоилов.