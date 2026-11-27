Министерството на външните работи предприе официални дипломатически действия след нападенията срещу български граждани в Марсилия, като изпрати нота до френските власти с искане за изчерпателно разследване на случая.
От българското външно ведомство настояват компетентните институции във Франция да установят всички факти и обстоятелства около инцидентите, както и да бъде потърсена отговорност от лицата, замесени в нападенията.
В официалната позиция се подчертава, че България очаква извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност съгласно закона.
Паралелно с дипломатическите действия бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че е поискал спешен телефонен разговор с френския вътрешен министър Лоран Нунес.
По думите му основната цел е да получи уверения, че всички лица, замесени в нападението над българи в Марсилия, ще бъдат установени и ще понесат съответните наказания.
„Искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания“, заявява Демерджиев.
Той допълва, че очаква своевременен отговор от френските власти по поставените въпроси.
Освен това Демерджиев е изискал цялата налична информация по случая чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и чрез задграничния представител на МВР във Франция.