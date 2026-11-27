Министерството на външните работи предприе официални дипломатически действия след нападенията срещу български граждани в Марсилия, като изпрати нота до френските власти с искане за изчерпателно разследване на случая.

От българското външно ведомство настояват компетентните институции във Франция да установят всички факти и обстоятелства около инцидентите, както и да бъде потърсена отговорност от лицата, замесени в нападенията.

В официалната позиция се подчертава, че България очаква извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност съгласно закона.