“Демократична България” е настоявала глобите във всички данъчни закони просто да бъдат превалотирани от левове в евро

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Божидар Божанов коментира приетите промени в данъчното законодателство, като заяви, че редица от тях предвиждат нови финансови тежести за гражданите и бизнеса.

Според него са въведени нови данъци, включително върху ваучерите за храна, а също така се увеличават данъчни ставки, което според „Демократична България“ противоречи на предизборните обещания на управляващото мнозинство.

Особено остри критики Божанов отправи към увеличението на глобите, заложено в част от законовите промени.

„Вчера стана и друго, и днес то ще продължи – удвояването на глобите във всички данъчни закони“, каза той.

По думите му от ДБ са настоявали санкциите да бъдат единствено превалутирани съобразно курса лев-евро, а не автоматично увеличавани. Той заяви, че предложението е било отхвърлено от управляващите.

Божанов съобщи, че формацията подготвя официално писмо до президента Илияна Йотова с искане спорните текстове да бъдат върнати за ново обсъждане.

„Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби без никаква оценка и без никакви разчети е абсолютно безобразие“, заяви той.

По време на разговора с журналисти Божанов посочи, че не е получил обяснение защо санкции, които досега са били в левове, се предвижда да останат със същата номинална стойност, но вече в евро.

„Не, не получихме такова обяснение. Цял ден опитвахме да го изтръгнем от управляващите, но не получихме отговор“, каза народният представител.