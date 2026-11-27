Гражданска инициатива призова за мирен протест пред Френското посолство в София след нападенията срещу български привърженици по време на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.

Организатор на събитието е Габриела Соколова, която чрез публикация в социалните мрежи отправи покана към гражданите да се съберат и да изразят позицията си по повод случилото се във френския град.

В призива се изразява възмущение от сцените на насилие по време на срещата и се настоява за установяване и наказване на извършителите на нападенията срещу български граждани.

Според организаторите е недопустимо при подобни инциденти да липсва достатъчно полицейско присъствие и адекватна реакция за гарантиране на сигурността на зрителите.

В публикацията се поставят въпроси относно мерките за обществен ред и сигурност във Франция, както и относно реакцията на институциите след нападенията на стадион „Велодром“.

Отправено е искане за незабавно установяване и задържане на извършителите, както и за предприемане на санкции срещу френския клуб „Олимпик Марсилия“, включително разглеждане на възможността за дисциплинарни мерки от страна на футболните институции.

Организаторите настояват също пострадалите български граждани да получат необходимото обезщетение за причинените им вреди и травми.

„Искаме незабавното залавяне на престъпниците. Незабавни санкции спрямо френския отбор, включително потенциална дисквалификация. Незабавно обезщетение на всички пребити българи – деца, жени и мъже“, се посочва в публикувания призив.

Събирането е насрочено за 27 ноември пред Френското посолство на ул. „Оборище“ в София, в района зад Докторската градина.

Организаторите подчертават, че проявата ще бъде мирна и цели публично да изрази исканията за отговорност и справедливост след събитията в Марсилия.