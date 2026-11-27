УЕФА стартира дисциплинарна процедура във връзка със сериозните инциденти по трибуните на стадион „Велодром“ по време на двубоя между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ от Лига Европа.

Европейската футболна централа ще анализира обстоятелствата около сблъсъците между привърженици на двата отбора, при които пострадаха български фенове, като проверката може да доведе до санкции срещу домакините от Марсилия.

Специален акцент в разследването ще бъде поставен върху организацията на срещата и предприетите мерки за сигурност преди, по време и след двубоя. Според правилника на УЕФА именно домакинът носи отговорност за безопасността в и около спортното съоръжение.

В рамките на дисциплинарната процедура ще бъде проверено дали френският клуб е изпълнил всички свои задължения, свързани с гарантирането на сигурността на зрителите и гостуващите привърженици.

Съгласно член 16 от дисциплинарния правилник на УЕФА подобни случаи могат да бъдат квалифицирани като нарушения, за които са предвидени различни наказания. Сред възможните санкции са финансови глоби, частично или пълно затваряне на стадиона, ограничаване на гостуващата публика, провеждане на срещи без зрители, а при особено тежки обстоятелства – отнемане на точки или дори изключване от турнирите на УЕФА.

Междувременно „Олимпик Марсилия“ също излезе с официална позиция, в която осъди насилието и се разграничи категорично от проявите на агресия.

От френския клуб определиха случилото се като „достойни за съжаление събития“ и подчертаха, че подобни прояви нямат място във футбола.

В официалното изявление се посочва още, че е започнал задълбочен анализ на обстоятелствата около инцидентите и че клубът сътрудничи изцяло на правоприлагащите органи за установяване на всички замесени лица.

От ръководството на Марсилия уверяват, че безопасността на феновете остава техен основен приоритет и че ще окажат пълно съдействие на компетентните институции по разследването.