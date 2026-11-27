Община Благоевград подготвя нова процедура за продажба на общински земеделски земи, след като Общинският съвет одобри пазарните оценки на 66 поземлени имота, разположени в Благоевград и още 15 населени места на територията на общината.

Сред имотите, които ще бъдат предложени на публичен търг, са ниви, ливади, лозя и овощни градини, намиращи се в землищата на Бистрица, Бело поле, Бучино, Българчево, Габрово, Делвино, Дъбрава, Зелен дол, Логодаж, Марулево, Падеш, Покровник, Мощанец, Селище и Церово.

С решението си местният парламент упълномощи кмета Методи Байкушев да организира и проведе публичен търг с явно наддаване. Процедурата ще бъде реализирана при депозит в размер на 50% от началната цена и стъпка за наддаване от 10%.

От общинската администрация подчертават, че за продажба са определени единствено терени, които не са необходими за бъдещи общински проекти и не попадат в стратегически планове за развитие.

Според местната власт по този начин ще бъде създадена възможност за развитие на стопанска дейност от страна на граждани и бизнес, а приходите от сделките ще постъпват директно в общинския бюджет.

Средствата ще бъдат използвани за изграждане, ремонт и модернизация на общинска инфраструктура, посочват от администрацията.

Новата процедура е част от поредица действия след отпадането на 10-годишния мораториум върху разпореждането с подобни имоти в края на декември 2025 г.

Първата мащабна процедура стартира през януари тази година и обхвана 132 земеделски имота. По време на търговете, проведени в края на юни и началото на юли, са били реализирани сделки за 95 от тях, като общата стойност на продажбите е достигнала 1 372 560 евро.

Допълнително, при последните процедури за продажба на т.нар. „параграфски имоти“, от общо 33 предложени терена са били реализирани 24 сделки на обща стойност 226 690 евро.

Само през настоящата седмица чрез отделна обществена процедура са продадени още четири земеделски имота за общо 90 648 евро.

С новия търг Община Благоевград продължава политиката си по управление на общинските активи с цел привличане на инвестиции и осигуряване на допълнителни средства за развитие на местната инфраструктура.