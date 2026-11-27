Почетният консул на България в Марсилия Мирей Мартен коментира пред БНТ инцидентите по време на двубоя между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, при които се стигна до сблъсъци и ранени привърженици.

По думите ѝ тя е присъствала на стадион „Велодром“ и е останала там дълго след края на срещата, като е проследила развитието на събитията на място.

Мартен обясни, че още в началото на двубоя привърженици на домакините са хвърляли димки към сектора с български фенове. Според нея обаче служителите по сигурността са реагирали незабавно и са предприели действия за овладяване на ситуацията.

„В началото на мача фенове на Олимпик Марсилия са изстреляли димки към българските фенове, но веднага са се намесили служителите, отговарящи за сигурността на стадиона“, заяви почетният консул.

Тя подчерта, че на стадиона е имало сериозно присъствие на охранителни служители и че при първия възникнал инцидент мерките за сигурност са били приложени бързо.

Според разказа на Мирей Мартен напрежението е ескалирало след края на срещата, когато хора извън специално обособената защитена зона са показали нацистки символи и жестове.

„В края на мача други лица, които не са били в специално защитената зона, са направили нацистки знаци и символи и тогава е последвало сбиването“, посочи тя.

По информация на почетния консул общо 11 души са пострадали при инцидентите, като петима от тях са били в тежко състояние.

Мартен допълни, че когато е напуснала стадиона около полунощ, петима български граждани все още са били настанени в болнични заведения.

„Когато си тръгнах в полунощ, имаше петима българи в болница. Към момента нямаме информация“, каза още тя.

Изявлението идва на фона на продължаващите проверки и разследвания около безредиците на стадион „Велодром“, както и след призивите на българските институции за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Източник: БНТ