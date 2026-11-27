Снимка: Startphoto.bg

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11 български граждани са пострадали при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти няма тежко пострадали български граждани. Състоянието на потърсилите медицинска помощ продължава да бъде проследявано.

Генералното консулство на България в Лион следи случая от самото начало и поддържа връзка с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания от пострадали българи и техни близки, на които е оказано съдействие според конкретните обстоятелства.

След получаване на официална информация, че в болница в Марсилия все още има настанени български граждани, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети и да се запознае със състоянието им.

При срещите с пострадалите и разговорите с лекуващите ги лекари е потвърдено, че всички българи в лечебното заведение са в стабилно състояние и без опасност за живота. На пациентите са извършени необходимите изследвания, като част от тях остават под лекарско наблюдение.

На място са и почетният консул на България в Марсилия, както и полицейското аташе на страната ни в Париж.

Поставен е и въпросът за прибирането на пострадалите в България. Министерството на външните работи и консулската служба поддържат контакт с тях и обсъждат възможностите за съдействие в рамките на своите правомощия.