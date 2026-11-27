Метрото в София ще се разширява с европейско финансиране за 240 млн....

Снимка: МРРБ

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Проект за развитие на градския транспорт и устойчивата мобилност в София на стойност над 282 млн. евро стартира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. От общия ресурс 240 млн. евро са насочени към разширяване на метрото и доставка на нови метровлакове.

Началото на проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“ бе поставено от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, кмета на София Васил Терзиев и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Сред основните дейности са разширението на третата линия на метрото към бул. „Цариградско шосе“, изграждането на нова метростанция в района на железопътна гара „Обеля“ и продължаването на метрото към Софийския околовръстен път в района на „Люлин“.

Предвидена е и доставка на нови метровлакове, тролейбуси и електробуси, както и изграждане на зарядна инфраструктура. Проектът включва още инвестиции в улици, булеварди и транспортни връзки.

„Щастлив съм, че като министър на регионалното развитие и благоустройството, но и в личен план – като редовен ползвател, и с подкрепата на правителството успяхме да подпомогнем финансово развитието на столичното метро“, заяви арх. Иван Шишков.

Той подчерта значението на европейското финансиране за реализирането на ключови инфраструктурни обекти в София. Министърът припомни и личния си принос към развитието на метрото, като посочи, че още от 2012 г., в качеството си на главен архитект на район „Триадица“, е работил по проекти, свързани с подземната железница.

Шишков изрази надежда разширяването на метрото да продължи и през следващите програмни периоди на Европейския съюз. Той пожела на строителите да изпълнят проектите в срок, тъй като гражданите очакват бързото завършване на инфраструктурните обекти.

Йорданка Чобанова определи инвестицията като значим пример за резултатите от европейската кохезионна политика.

„Днес поставяме началото на една внушителна инвестиция за нашата столица. Това е реалната добавена стойност на кохезионната политика с конкретни резултати за по-чист въздух, за по-бързо достигане до училищата, до работните ни места, за повече велоалеи, за по-добър стандарт на живот и свързаност на кварталите“, заяви тя.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че реализацията на добрите идеи зависи и от осигуряването на необходимото финансиране. Той благодари на всички, участвали в подготовката и защитата на проекта, и изрази очакване предвидените дейности да бъдат реализирани в рамките на една година.