Задържан е 33-годишен медик за изготвяне на документи за фиктивни пациенти

Снимка: Главен инспектор Радослав Узунов - началник на Икономическа полиция в ОДМВР – Кърджали, МВР

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Две операции на Икономическа полиция в Кърджали разкриха данни за злоупотреби с медицински документи за освидетелстване от ТЕЛК и неправомерно получаване на средства по европейски програми за заетост.

При първата операция са събрани факти за 37 души, които са били фиктивно хоспитализирани в Държавната психиатрична болница в Кърджали с цел получаване на епикризи и други документи за освидетелстване от ТЕЛК. Това съобщи началникът на Икономическа полиция в ОДМВР – Кърджали, главен инспектор Радослав Узунов.

По първоначални данни пациентите са били настанявани само по документи, без реално да преминават лечение в здравното заведение. Според събраните до момента данни дейността е осъществявана чрез двама лекари, които са в роднинска връзка.

Задържан е 33-годишен медик, бивш служител на болницата. Според материалите по проверката той е оформял медицинска документация – епикризи, становища, документи за прием и изписване на пациенти, без да има необходимото право.

При операцията са иззети документи, а обяснения са снети от медицински лица и от пациенти, за които има данни, че са били настанявани фиктивно.

Проверява се и втора група лица, за които има данни за криминални прояви, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотици. Според първоначалната информация е възможно документите да са били използвани с цел избягване на наказателно преследване.

Проверката е по чл. 308 от Наказателния кодекс и е свързана с документни престъпления. Работата продължават секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция на МВР.

Проверяват и фиктивни назначения по европейски програми

Втората операция е проведена съвместно със служители на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Тя е насочена към съмнения за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори във фирми в община Кирково.

По първоначални данни в две дружества са били назначени общо 14 работници в периода 2024–2025 г. Възнагражденията им са били високи и са финансирани със средства по европейски програми за заетост, предоставяни чрез Бюрото по труда.

При снемането на обяснения част от работниците са заявили, че не са получавали посочените възнаграждения.

Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ продължава работата по изясняване на случая. Проверяват се данни за неправомерно получаване на средства от юридически лица чрез представяне на неверни сведения и присвояване.

Разследващите продължават да събират доказателства и по двата случая.