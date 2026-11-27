МВР проверява действията на полицаите по случая с насилието над малолетна в...

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Дирекция „Вътрешна сигурност“ извършва паралелна проверка на действията на полицейските служители по случая с насилието над непълнолетни в София. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в Народното събрание.

Проверката е свързана и с реакцията на полицейските екипи, посетили адреса в столичния квартал „Западен парк“ след сигнали за нарушаване на нощната тишина. Директорът на СДВР е разпоредил изясняване на времето за реакция, предприетите действия на място и възможността друг патрул да бъде пренасочен по-рано към адреса.

„Наредил съм да се провери и дали не е имало възможност друг патрул да бъде пренасочен по-рано към мястото, и ако е имало, кой е отговорен това да не е направено. Ще държа директорът на СДВР да изясни какво са предприели на място полицейските служители“, заяви министърът.

По думите му при установяване на пропуски или нарушения ще бъде потърсена отговорност от служителите, които не са изпълнили задълженията си или са подходили формално. За гарантиране на обективността на проверката е ангажирана и дирекция „Вътрешна сигурност“.

Хронология на сигналите и разследването

Министърът представи хронологията на полицейските действия. Първият сигнал за нарушаване на нощната тишина в ж.к. „Западен парк“ е подаден на 1 ноември в 00:57 часа на телефон 112. Към този момент не е имало свободен полицейски екип за незабавна реакция.

В 01:14 и 01:40 часа са получени още два сигнала от същия адрес. Първият освободил се екип е изпратен на място и пристига в 03:06 часа. Според доклада на патрула при проверката на входната врата не е бил установен шум.

На 17 ноември в Първо районно управление на СДВР е постъпила информация за извършени блудствени действия с непълнолетна. Образувана е преписка, която на следващия ден е докладвана в СДВР. След установяване на достатъчно данни е започнало досъдебно производство, като още същия ден е разпитан свидетел.

В рамките на 24 часа са установени и доведени за разпит седем души. След проведените разпити и беседи са събрани данни за трима непълнолетни като преки извършители на блудството. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура за преобразуване на досъдебното производство в следствено дело.

На 20 ноември тримата непълнолетни са задържани и предадени на Следствения отдел към Софийската градска прокуратура. На всички са повдигнати обвинения и е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, потвърдена от съда.

Установени са нови пострадали и още задържани

В хода на разследването са установени общо 15 души, присъствали на събиране за Хелоуин в апартамента. Работата по случая продължава, като по думите на министъра е установен и нов случай на пострадало момиче.

Към момента са установени три момичета, пострадали от сексуално посегателство и стрелба с газово оръжие.

Освен тримата непълнолетни, обвинени за блудството, е установен и пълнолетен мъж, заподозрян за стрелбата с газово оръжие. Той е задържан на 20 ноември от служители на СДВР. На 25 ноември е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.

Във връзка с новоустановен случай, отнасящ се до принуда спрямо една от пострадалите, е задържан и пети човек.

По указания на наблюдаващия прокурор служителите на СДВР продължават да документират престъпленията, включително да установяват всички видеоклипове и лицата, участващи в тях. Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП работи по премахването на разпространените в социалните мрежи записи.

МВР планира допълнителни мерки

Паралелно с разследването МВР предприема превантивни действия срещу насилието над и сред непълнолетни.

„Тече и ще продължава да тече специализирана полицейска операция на територията на цялата страна, свързана с присъствието на непълнолетни в питейни заведения, както и с противоправни прояви в районите на училища, включително – наркоразпространение“, посочи Демерджиев.

Предвиждат се и допълнителни инициативи срещу различните форми на агресия сред непълнолетните.

Министърът съобщи още, че се работи за укрепване на капацитета на ГДБОП при разследването на случаи, свързани с порнографско съдържание, насилие и подбуждане към насилие в социалните мрежи. Планира се създаване на звена за противодействие на киберпрестъпността и в областните дирекции на МВР, които да подпомагат специализираната структура в ГДБОП.

Предвижда се и организация за пренасочване на полицейски патрули от други райони на София при необходимост от по-бърза реакция.