Сред акцентите е „Шевична карта на България“, създадена от майсторката на везбата от Банско.

Снимка: Община Банско

Реклама

Изложбата „Красотата на българската шевица“ на майсторката на везбата Здравка Цветкова е подредена в Музеен комплекс – Банско. Авторката, която е от града, е позната със своите мащабни бродирани пана и задълбочени изследвания на традиционните български шевици.

Чрез своите творби Здравка Цветкова представя богатството на цветовете, орнаментите и символиката на българската шевица – ценно културно наследство, което съхранява паметта за традициите и трябва да бъде предавано на следващите поколения.

Сред забележителните проекти на майсторката е „Шевична карта на България“, в която са представени характерни шевици и бодове, специфични за различните етнографски региони на страната.

Експозицията ще остане постоянно в Музеен комплекс – Банско, като ще предоставя възможност на жители и гости на града да се запознаят отблизо с богатството и многообразието на българската везбена традиция.

Изложбата отправя покана към посетителите да открият красотата и символиката, вложени във всеки бод, и да се потопят в пъстрия свят на българската шевица.