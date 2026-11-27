Кръгла маса в ЮЗУ ще обсъди общи програми и партньорства в общественото здраве

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Кръгла маса на тема „Разширяване на академичното сътрудничество с Медицински университет – София: съвместни програми и университетски мрежи в областта на общественото здраве“ ще се проведе на 3 декември 2026 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Форумът ще започне в 12:00 часа в зала 114 на Учебен корпус № 1. Той се организира съвместно с Медицинския университет – София и е част от политиките за развитие на двете висши училища, насочени към укрепване на академичните връзки и разширяване на институционалното партньорство.

Основен акцент в дискусията ще бъде поставен върху надграждането на съществуващото сътрудничество в областта на общественото здраве, развитието на съвместното обучение и разширяването на възможностите за разработване и реализиране на общи образователни програми.

Участниците ще обсъдят още перспективите за включване в национални и международни университетски мрежи, академичния обмен, споделянето на експертен опит и добри практики, както и възможностите за осъществяване на съвместни научноизследователски инициативи.

Програмата на събитието: Вижте тук.