Инспекцията по труда напомня: Работещите на открито трябва да имат защита от...

При неблагоприятни климатични условия работодателите трябва да осигурят подходящо облекло, топли напитки и по-чести почивки

Снимка: ГИТ

Реклама

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) напомня на работодателите да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работниците през студения период на годината. Повод са прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за неблагоприятни климатични явления.

Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места работодателите трябва да съобразяват условията на труд при работа на открито, особено при обявен оранжев или червен код от НИМХ.

За ограничаване на риска могат да се предприемат организационни и технически мерки. Сред тях са промяна на вида на възложената работа, така че тя да бъде по-безопасна при неблагоприятни условия, както и коригиране на работното време с цел избягване на най-студените часове от денонощието.

Предвижда се и въвеждане на по-чести почивки в помещения, в които работниците могат да възстановят топлинния баланс на организма си. Работодателите трябва да осигурят подходящо работно облекло и лични предпазни средства срещу ниските температури и неблагоприятните климатични явления, както и топли напитки.

От ГИТ обръщат внимание и на необходимостта от наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места. Трябва да бъдат осигурени първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране до лечебно заведение при внезапно влошаване на здравословното състояние.

Какви температури трябва да се поддържат в работните помещения?

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са определени оптималните минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в закритите работни помещения през студения период на годината. Те варират от 16 до 23 градуса в зависимост от вида на извършваната работа.

Контролните органи на Главната инспекция по труда проверяват спазването на изискванията при посещения на обекти, на които се полага труд на открито, когато прогнозата предвижда неблагоприятни климатични условия.

Практиката показва, че работодателите най-често прилагат организационни мерки – променят работното време или възлагат друга дейност, при която негативното въздействие на студа е по-малко.

Къде могат да се подават сигнали?

При липса на здравословни и безопасни условия на труд работещите могат да подават сигнали по няколко начина:

На място във всяка регионална дирекция на Главната инспекция по труда;

По пощата или чрез куриер;

Чрез специалната форма за сигнали на сайта на Агенцията;

Чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление: https://edelivery.egov.bg/.

За консултации и подаване на сигнали е достъпен и националният телефон на ГИТ – 0700 17 670.