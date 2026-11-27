Снимка: БГНЕС

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Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев призова за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите по време на срещата между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, играна на 26 ноември на стадион „Велодром“.

В своя позиция Кандев посочва, че по разпространени след инцидента данни 11 български привърженици са пострадали. Петима от тях са били откарани в болница, а на шестима е оказана медицинска помощ на място. По думите му привърженици на домакините са нахлули в сектора на гостуващите фенове, след което се е стигнало до масов побой.

Особено тревожен според него е фактът, че сред нападнатите са били и български зрители с билети от първа категория, включително представители на официалната делегация и семейства на футболистите.

Кандев определя случилото се като въпрос, който надхвърля контрола върху гостуващата агитка и поставя под съмнение сигурността на всички зрители на стадиона.

В позицията си той акцентира върху необходимостта от професионална оценка и управление на риска, координация с местните власти и осигуряване на компетентно отговорно лице по безопасността и сигурността. Според него тези дейности са задължение на френските домакини съгласно изискванията на UEFA и принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени.

Бившият главен секретар на МВР поставя редица въпроси: извършена ли е оценка на риска преди срещата, какви мерки са предприети за разделяне и контрол на привържениците, били ли са достатъчни числеността и разположението на стюардите и полицейските сили и каква е била реакцията при започването на насилието.

В позицията си Кандев дава отрицателен отговор на тези въпроси и изразява увереност, че българските служители от Националния център по сигурността на спортни мероприятия са подали своевременно информация до френските си колеги за рисковете и са настоявали за адекватни мерки.

Той отбелязва още, че няма публично достъпна информация дали делегатът на UEFA е сигнализирал за нередности в организацията на сигурността или е поискал допълнителни мерки. По думите му не е потвърдено и дали на срещата е присъствал отделен служител на UEFA по безопасността и сигурността (Safety and Security Officer), както и какви констатации е направил.

Кандев призовава ръководството на ПФК „Левски“ да използва всички предвидени механизми и да настоява за пълно дисциплинарно разследване на отговорността на „Олимпик Марсилия“. Той посочва, че сред възможните санкции, предвидени в правилата на UEFA, са дисквалификация от текущо състезание и изключване от бъдещи европейски клубни турнири, като настоява да бъде разгледана и възможността за налагане на най-тежката мярка.

„Институциите, които не са изпълнили задълженията си, дължат отговори и предприемането на конкретни действия!“, заявява Георги Кандев.