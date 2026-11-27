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За по-малко от 24 часа криминалисти от Районното управление в Пазарджик установиха и задържаха мъж, заподозрян за палеж на лек автомобил в областния град.

Сигналът за инцидента е подаден снощи около 22:30 часа. На място незабавно са изпратени екип на пожарната и автопатрули на полицията.

При първоначалните действия е установено, че неизвестен към момента на подаване на сигнала е запалил паркиран на улица автомобил „БМВ“, собственост на 36-годишна жена от Пазарджик. По данни на полицията за подпалването са използвани картонени и хартиени изрезки.

Благодарение на бързата реакция на съпруга на собственичката и негови съседи горящият автомобил е преместен на безопасно място. Така е предотвратена опасността огънят да се разпространи към жилищния блок. Допълнителен риск създавало и обстоятелството, че в непосредствена близост до колата имало електрическо и газоразпределително табло.

След извършен оглед разследването е поето от служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ – Пазарджик. В резултат на предприетите оперативни действия е установен предполагаемият извършител – 71-годишен мъж от града.

По информация на полицията той е познат на органите на реда, има множество криминални регистрации и присъди, включително с наказание „лишаване от свобода“. Няма постоянно жилище и обитава различни места в Пазарджик.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в ареста на районното управление.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокурор от Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по документиране на престъплението продължава.