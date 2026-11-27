Нови влакове, ремонти на БДЖ и Коридор № 8 са сред приоритетите...

Близо 628 млн. евро са предвидени за Министерството на транспорта през 2027 г.

Снимка: Георги Пеев, МТС

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Бюджетът на Министерството на транспорта и съобщенията за 2027 г. е консервативен, прагматичен и насочен към завършване на започнатите проекти, подобряване на пътната безопасност и подготовка на стратегически инвестиции. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев при представянето на проектобюджета на ведомството.

Заложените разходи от националния бюджет възлизат на близо 628 млн. евро. Финансовата рамка е съобразена с наличните възможности, като акцентът е върху ефективното усвояване на европейските средства и подготовката на проекти за следващия програмен период на ЕС – 2028–2034 г.

„Най-скъпият проект е недовършеният проект. Когато имаме големи амбиции без добра подготовка, резултатите са незадоволителни. Затова прекратихме рискови процедури, за които нямаше осигурено финансиране, и насочихме ресурса към обекти с реални договори и ясен хоризонт“, посочи министър Пеев.

Като пример той даде проекта за модернизация на железопътното трасе Видин – Срацимир, част от направлението Видин – София. По думите му за него е била заложена стойност от близо 300 млн. евро без осигурено финансиране и при цена, двойно по-висока от тази за отсечката на румънска територия.

Прекратените обществени поръчки са на обща стойност над 350 млн. евро и са създавали риск от натрупване на необезпечени задължения и загуба на европейски средства, допълни министърът.

Инвестиции в железниците и нови влакове

За железопътна инфраструктура през 2027 г. са предвидени 123 млн. евро капиталов трансфер. От тях 33 млн. евро са целево предназначени за ремонт на подвижния състав на БДЖ.

Паралелно се работи по закупуването и доставката на нови влакове по проекта на Социалния план за климата. Според Георги Пеев 2027 г. ще бъде ключова за развитието на железниците – както заради ускореното приключване на текущите проекти, така и заради подготовката на мащабна инвестиционна програма за следващата финансова рамка на ЕС.

Тя ще обхваща основните железопътни коридори и по-нататъшното обновяване на влаковете.

От 13 декември, с навлизането на частния железопътен оператор „Юнион Ивкони“, билетите за двата превозвача ще се продават чрез обща платформа. Преференциалните условия за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания ще се запазят, както и трудовите и социалните придобивки на служителите, преминаващи от БДЖ.

Коридор № 8 и нова връзка с Турция

В международен план основен приоритет на транспортното министерство остава свързаността. Коридор № 8 отново е във фокуса на работата, като по него са насочени и нови проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

На 4 декември предстои подписване на протокол с Република Северна Македония за изграждането на общото тунелно съоръжение по коридора, като България ще поеме водеща роля.

През 2027 г. се планира възлагане на проектиране за нова железопътна връзка между Ямбол, Елхово и Лесово до турската граница. Според представената от министерството визия трасето ще има стратегическо значение като алтернатива на Босфора по Средния коридор.

На 8 април 2027 г. в София ще се проведе Среща на върха за свързаността под егидата на министър-председателя и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Средства за безопасност и социална подкрепа

Бюджетът предвижда ресурс и за подобряване на безопасността и спасителните дейности. Финализиран е планът за изграждане на шестте бази за медицинска помощ по въздух (HEMS) и за обучение на пилоти.

Над 16 млн. евро са заложени за нов спасителен кораб и дигитална система за търсене, спасяване и реакция в Черно море.

В началото на 2027 г. се очаква пилотно да заработи дигитално ядро, което ще обединява в реално време данни от тол камерите, МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“. През декември започва и съвместна реформа с Министерството на образованието и науката, свързана с учебните програми за изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност.

За преференциални пътувания и субсидиране на автобусни линии в отдалечените райони са предвидени над 215,4 млн. евро. „Български пощи“ ще получи най-голямото увеличение на средствата в сектора в подкрепа на оздравителния си план.

С проектобюджета за 2027 г. транспортното министерство поставя акцент върху финансово обезпечените проекти, по-добрите условия за пътниците, по-високата безопасност и подобряването на транспортната свързаност на страната.