Сандански подготвя кандидатура за членство в Европейската асоциация на историческите термални градове

Снимка: Община Сандански

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Община Сандански обсъжда възможността за присъединяване към Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA). Това стана ясно след работна среща между кмета Атанас Стоянов и доц. Сийка Кацарова – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и президент на Европейската СПА асоциация.

Основен акцент в разговора е било стартирането на процедура по кандидатстване на общината за членство в европейската организация.

С експертната подкрепа на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм Сандански има възможност да стане третата българска община в EHTTA след Хисаря и Кюстендил.

Асоциацията обединява 55 общини от 21 европейски държави. Сред членовете ѝ са известни термални центрове като Виши, Баден-Баден, Бат, Спа, Монтекатини Терме, Висбаден и Будапеща.

Присъединяването към европейската мрежа би открило нови възможности за международни партньорства и популяризиране на термалното и културно-историческото наследство на Сандански.

Очакванията са членството да допринесе и за утвърждаването на града като разпознаваема дестинация за балнеология и СПА туризъм.