Окръжният съд в Благоевград отбеляза 113 години от създаването си с водосвет...

На тържеството присъстваха новоизбрани членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебни институции

Снимка: Окръжен съд - Благоевград

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С тържествен водосвет и изложба Окръжният съд в Благоевград отбеляза 113 години от основаването на съдебната институция в града.

Водосветът бе отслужен от Неврокопския митрополит Серафим. В рамките на тържеството председателят на Окръжния съд – Благоевград, съдия Петър Узунов, отправи приветствие към съдиите и съдебните служители.

В словото си той подчерта значимата роля на институцията в региона и отговорността ѝ за утвърждаването на върховенството на закона. Съдия Узунов отбеляза и приноса на магистратите и съдебните служители за авторитета на съдебната власт.

Сред официалните гости бяха новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет Емилия Василева и Светлана Калинова, които понастоящем са съдии във Върховния касационен съд, както и Веселка Златева-Кожухарова – новоизбран член на ВСС и председател на Административния съд – Пазарджик.

На събитието присъстваха още председателят на Окръжния съд – Перник, Калин Баталски, и заместник-председателят на Апелативния съд – София и председател на Търговската колегия Бистра Николова.

По повод годишнината в съда са получени поздравителни адреси от министъра на правосъдието, изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Апелативния съд – София и председателя на Общинския съвет – Благоевград.

Празничната програма бе допълнена от изложба, подредена в Съдебната палата. Тя представя творческите таланти на служителите на Окръжния съд – Благоевград и показва тяхната артистична страна и интереси извън професионалните им задължения.