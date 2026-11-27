Наркотикът е открит в багажника на автомобил, паркиран в близост до адреса на задържания в „Столипиново“

Снимка: МВР

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Пловдивски криминалисти иззеха 1026 грама кокаин при полицейска операция в града. За случая е задържан 22-годишен пловдивчанин, който е привлечен като обвиняем за притежание и съхранение на наркотични вещества с цел разпространение.

Специализираната операция е проведена вчера сутринта от служители на Шесто районно управление. Първоначално на ул. „Ландос“ полицаите спрели за проверка лек автомобил „Порше“, управляван от младежа. Той бил с отнета шофьорска книжка заради употреба на високорискови наркотични вещества.

По данни на полицията 22-годишният е известен на органите на реда с регистрации и присъди за различни престъпления, включително свързани с наркотици. При проверката той отказал да бъде тестван с драг чек и бил задържан за срок до 24 часа.

В условията на неотложност са извършени претърсвания на адреса му в квартал „Столипиново“, както и на друг автомобил, паркиран в близост, за който младежът притежавал ключовете.

В багажника на колата са открити голям пакет и няколко по-малки разфасовки със съмнително съдържание. След извършена експертиза в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ е установено, че веществото е кокаин с общо тегло 1026 грама.

Срещу мъжа е образувано бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс за притежание и съхранение на наркотични вещества с цел разпространение.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив 22-годишният е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.