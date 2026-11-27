Снимка: Окръжен съд - Кюстендил

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Победителите от община Кюстендил в областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2026“ бяха наградени на церемония в Съдебната палата в града. Тазгодишното издание привлече рекорден брой участници – 349 ученици от седем общини в област Кюстендил. Общо 44 деца бяха отличени в три категории: „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Мултимедийно творчество“.

Конкурсът тази година премина под мотото „Спри! Помисли! Постъпи правилно!“. Част от събитието бе и откриването на благотворителна изложба с отличените рисунки. Събраните средства ще бъдат насочени към благородна кауза в рамките на съпътстващата кампания „Деца помагат на деца“.

Първата церемония по награждаването се състоя на 26 ноември в Съдебната палата в Дупница.

Домакини на събитието в Кюстендил бяха съдия Пенка Братанова – административен ръководител и председател на Окръжния съд, и съдия Чавдар Тодоров – административен ръководител и председател на Районния съд. Церемонията започна с акапелно изпълнение на химна на Република България „Мила Родино“ от Карина Петрова, възпитаничка на школата по поп пеене и пиано към НЧ „Братство 1869“, с вокален педагог Жана Николова.

„Конкурсът „В страната на Справедливостта“ се превърна в традиция, среща на деца, учители, родители, магистрати и съдебни служители, обединени около една обща кауза – изграждането на уважение към закона, справедливостта и човешките ценности. Зад тази кауза стоим хора, които вярваме, че правната култура и гражданска отговорност трябва да се изграждат още в детството“, заяви съдия Пенка Братанова.

Тя подчерта, че инвестицията в конкурса е инвестиция в бъдещето и във възпитаването на млади хора, които познават закона, уважават справедливостта и имат доверие в институциите. Председателят на Окръжния съд призова участниците да вярват в съдебната система и да имат висока гражданска отговорност.

Председателят на Районния съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров също поздрави учениците, техните учители и родители.

„За мен всяка година е удоволствие да се срещна с децата, чиито идеи, талант и активна позиция са в основата на конкурса „В страната на Справедливостта“. Този конкурс ангажира не само учениците, но и техните учители, родители и училищните общности като цяло. Той е отличен пример за взаимодействие между съдебната власт, образователните институции и обществото“, посочи той.

Съдия Тодоров допълни, че разговорът за закона, справедливостта и отговорността трябва да започва още в детството. „Вашите послания имат значение, защото промяната към по-добро започва с мисълта и личния пример на всеки“, обърна се той към участниците.

Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница, организира конкурса за седма поредна година. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и се провежда със съдействието на Висшия съдебен съвет и Регионалното управление на образованието – Кюстендил. Сред гостите на церемонията бе и началникът на РУО – Кюстендил, Стела Мицова.

Отличените ученици от община Кюстендил

Категория „Изобразително изкуство“

Първа възрастова група – 1.–4. клас

Дарина Красимирова Котева – 4. „в“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил;

Михаил Георгиев Кръстев – 1. „в“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил;

Калина Христова Цветкова – 4. „в“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил.

Специални награди:

Асен Василев Ангелов – 4. „в“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“;

Рая Петрова Кацарска – 2. „в“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“;

Антонио Любомиров Милошев – 1. „б“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“.

Втора възрастова група – 5.–7. клас

Второ място – Йоана Николаева Иванова, 7. „в“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“;

Трето място – Катрин Любомирова Стоянова, 5. клас, ОУ „Иван Вазов“.

Специална награда:

Мария Михайлова Михайлова – 7. „в“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Трета възрастова група – 8.–12. клас

Трето място – Стела Юлиянова Васева, 11. „в“ клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

Специални награди:

Микаела Крумова Крумова и Леонор Здравкова Аткова – 9. клас, Спортно училище „Васил Левски“;

Биляна Андреева Миланова – 10. клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

Категория „Литературно творчество“

Първа възрастова група – 1.–4. клас

Първо място – Лора Радославова Нешева, 4. „в“ клас, НУ „Св. Климент Охридски“;

Трето място – Виктор Любомиров Ангелов, 3. „а“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Втора възрастова група – 5.–7. клас

Първо място – Мария Михайлова, 7. „в“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“;

Второ място – Йоана Красимирова Начева, 7. „в“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Трета възрастова група – 8.–12. клас

Първо място – Теодор Божилов, 9. „б“ клас, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“;

Второ място – Даная Кристиан Георгиева, 12. „г“ клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“;

Трето място – Андреа Мирославова Йорданова, 11. клас, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“;

Божидар Евгениев Спасов, 10. клас, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“.

Специална награда:

Бианка Светославова Крумова, 10. клас, Спортно училище „Васил Левски“.

Категория „Мултимедийно творчество“

Първа възрастова група – 1.–4. клас

Първо място – Виктория Йорданова Беловодска, 4. клас, „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“;

Второ място – Светли Светлозар Христов, 3. клас, „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“;

Трето място – Елена Георгиева Ангелова, 3. „б“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Втора възрастова група – 5.–7. клас

Първо място – Александър Венцеславов Илчев, 7. клас, „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“;

Второ място – Борислав Ивов Стоилов и Златомир Василев Благоев, 7. „б“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“;

Трето място – Константин Бориславов Пеянски, 6. клас, „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“.

Трета възрастова група – 8.–12. клас

Първо място – Христо Димитров, 9. клас, „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“;

Второ място – Михаела Мирославова Маврова, 10. „б“ клас, ПГИМ „Йордан Захариев“;

Трето място – Димитър Димитров и Денислав Стойев, 8. „а“ клас, ПГСС „Св. Климент Охридски“.

Организаторите изразиха благодарност за съдействието на Маргарита Цекина – директор на детска градина „Слънце“, на отдел „Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил и на Янислав Боцев, автор на дизайна и специалния сайт на конкурса. Негови са и проектите за специално изработената чаша, която ще получат всички 349 участници.

Отличените рисунки, литературни произведения, презентации и видеа ще бъдат представени и на страницата във Facebook „Кюстендилски съдебен район“.

Организаторите вече отправят покана за осмото издание на областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта“, което ще се проведе през септември – ноември 2027 г.