Церемонията ще се състои на 3 декември в Учебен корпус № 1 на университета

Снимка: Медицински университет - София

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Церемония по удостояването на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, със званието „Почетен професор“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се състои на 3 декември 2026 г. (четвъртък) от 11:00 часа.

Събитието ще се проведе в зала 114 на Учебен корпус № 1 на университета.

Проф. д-р Цекомир Воденичаров е утвърден учен, преподавател и специалист в областта на социалната медицина, общественото здраве и здравния мениджмънт. През 1973 г. завършва с пълно отличие Медицинския факултет на Медицинския университет – София, където получава наградата „Златен Хипократ“. През 1995 г. заема академичната длъжност „професор“ и през годините се утвърждава като един от водещите експерти по обществено здраве в България.

Сред значимите му академични постижения е създаването на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, на който е и първи декан. С работата си той има съществен принос за развитието на съвременното образование и научните изследвания в областта на общественото здраве у нас, както и за изграждането на други академични структури.

Научната му дейност включва над 300 публикации и 12 монографии. Бил е ръководител и координатор на редица национални и международни научни проекти. Под негово научно ръководство са подготвени поколения специалисти и ръководни кадри в системата на здравеопазването.

Проф. Воденичаров има принос и за развитието на международното академично сътрудничество. Като член на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион (ASPHER) участва в изграждането на европейски академични мрежи и в развитието на образователни и изследователски програми в тази област.

За дългогодишната си научна, преподавателска и обществена дейност той е носител на редица престижни отличия. Сред тях са орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, присъден през 2019 г., почетното звание Doctor Honoris Causa на Медицинския университет – Пловдив и Голямата награда на Global Leaders за цялостен принос в медицината през 2024 г.